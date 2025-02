Sport.quotidiano.net - L’appello "Vorrei un Pala De Andrè più caldo"

Con due servizi vincenti nel momento topico del match, Riccardo Copelli è stato il protagonista del successo della Consar, domenica contro Pineto. Il ventottenne centrale di Casalmaggiore ("Agonismo e tensione nervosa, sono le sensazioni che tutti vorremmo provare quando sale l’adrenalina") è stato decisivo nel finale del tiebreak, attivando la rimonta da 10-12 a 15-13. Col 3-2 agli abruzzesi, la Consar è tornata alla vittoria, avvicinando il secondo posto di Prata (a -1) e la vetta, occupata sempre da Brescia (a -2) nonostante il pesante ko 3-0 ad Aversa. E dire che, contro Pineto, la Consar aveva iniziato alla grandissima, come evidenziato anche da Copelli: "È stato uno dei migliori approcci della stagione. Nei primi due set non li abbiamo fatti giocare. Poi siamo calati in battuta e, il terzo set, è stato condizionato proprio da questo aspetto.