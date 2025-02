Ilrestodelcarlino.it - Lanzi: "Perché non si mandano più agenti?"

*Gli ultimi fatti di cronaca verificatisi a Fano, dalla rapina in un Bed and breakfast a Bellocchi dove la coppia di proprietari è stata immobilizzata e minacciata, fino alle continue aggressioni, l’ultima al Lido, a danno di minorenni da parte di baby gang che non esitano a colpire anche in zone centrali e frequentare della città, attestano quanto il grido di allarme del Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia) sulla grave carenza di personale del Commissariato sia reale. Insieme a tante donne e uomini della Polizia di Stato, cittadini, rappresentanti di associazioni, amministratori ed esponenti politici del nostro territorio tra i quali un parlamentare, molti sindaci e consiglieri regionali, lo scorso 8 febbraio abbiamo tenuto un sit in di protesta denunciando come, con la attuale grave carenza di, il Commissariato di Fano non sia in grado di garantire la continua presenza di almeno una Volante sul territorio e di di rispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di sicurezza della città di Fano e come queste difficoltà si ripercuotano anche sui territori limitrofi dell’entroterra.