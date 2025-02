Ilfattoquotidiano.it - “L’anticoncezionale lo portavano loro. Ho avuto la fortuna di vivere l’esperienza delle turiste del Nord Europa in vacanza in Veneto”: lo rivela Fabio Testi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è in concorso al Festival del cinema di Berlino 2025 con Maria de Medeiros in “Reflet dans un diamant mort” dei registi coniugi He?le?ne Cattet e Bruno Forzani. L’attore è un ex agente segreto che vive in hotel in Costa Azzurra, lei e? la vicina di stanza che scompare. Un debutto importante alla veneranda età di 83 anni “per la prima volta alla Berlinale, a un festival cosi? impegnato, e? una bella soddisfazione“, ha detto a Il Corriere della Sera.Poi ha spiegato nel dettaglio il suo ruolo: “Sono un ex agente segreto che vive in un lussuoso hotel sulla Costa Azzurra; la vicina di stanza, Maria de Medeires, che mi ricorda i felici Anni 60, scompare nel nulla”. E pensare chenon pensava di certo al cinema agli inizi della carriera: “Non volevo farlo l’attore. Nel primo film, ‘Straniero fatti il segno della croce’, venivo ucciso dodici volte.