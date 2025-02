Movieplayer.it - Lanterns: Aaron Pierre ha appena svelato il suo nuovo look per John Stewart

Leggi su Movieplayer.it

L'attore è pronto a iniziare le riprese della nuova serie HBO incentrata sul mondo delle Lanterne Verdi della DC Secondo quanto riferito, la produzione diè già iniziata, quindi da un giorno all'altro dovrebbe essere pubblicato un primo sguardo ufficiale per Hal Jordan e, interpretati rispettivamente da Kyle Chandler e. Nel frattempo, lo stessoè apparso a un evento e ha mostrato quello che secondo molti potrebbe essere ildel supereroe del DCU. L'attore, infatti, è apparso senza barba, optando per unpulito e un taglio di capelli preciso che richiama proprio quello del personaggio dinei fumetti. "In questo momento sono concentrato su un progetto molto bello. .