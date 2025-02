Screenworld.it - Lanterne Verdi: giustizia o tirannia tra le stelle?

Piccola scintilla, illumina la via. Splendi così forte durante il giorno. Allontana la notte. Anche una piccola scintilla può illuminare la via. Sii la scintilla, ragazzo.Un concetto semplice, eppure potentissimo. Una piccola luce può squarciare l’oscurità, ma può anche accecare. Ma non è forse questo il compito della luce? Creare ombre e, di conseguenza, dubbi. Le, custodi della volontà e dellaintergalattica, sono sempre state un faro nell’immensità del cosmo. Ma la loro missione è sempre stata giusta? O il loro potere è un’arma a doppio taglio?La loro storia è fatta di eroi e cadute, di battaglie vinte e guerre sbagliate, di fiducia cieca e ribellioni necessarie. Quindi, senza scomodare i ragazzi di Ennis, possono davvero questi agenti intergalattici imporsi come giudici supremi tra i mondi? O il loro ruolo di custodi della pace cela in sé il rischio di diventare oppressori?C’è davvero il rischio di diventare il cattivo, dopo aver vissuto tanto tempo da eroe?Per trovare una risposta, dobbiamo viaggiare nel tempo, all’alba di una leggenda.