L’annuncio di Leclerc spiazza | nessuno se l’aspettava

Charles, a poche settimane dall’inizio della nuova stagione di Formula 1, fa un annuncio a sorpresa: fan presi alla sprovvista.Si scaldano i motori, è ormai tutto pronto per l’inizio di una delle stagioni più attese degli ultimi anni: il campionato mondiale di F1 2025 sta per cominciare.Nella giornata di ieri, a Londra, nella spettacolare cornice della O2 Arena, sono stati presentati team e livree per la stagione che sta per cominciare. La Ferrari ha così potuto presentare il nuovo arrivato in scuderia, un certo Lewis Hamilton che si è fatto conoscere nel settore negli ultimi anni.La Ferrari non ha presentato solo i colori della nuova SF-2025 ma, in seguito all’evento di Londra, i fari si sono puntati su Maranello dove sono stati mostrati i rendering e le specifiche della vettura pronta a scendere in pista in questo 2025.