Agi.it - Lance ed elmi, sequestrati oltre 900 reperti archeologici a Pescara

Leggi su Agi.it

AGI - Centinaia diin una abitazione della provincia di. I carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale del Nucleo dell'Aquila hanno recuperato ben 930 manufatti raccolti nel corso degli anni da un uomo, e disposti all'interno del suo domicilio del privato. La maggior parte deiè rappresentata da porzioni di pavimentazioni, le quali sono state incorniciate in apposite teche per essere appese ai muri. Ma ci sono anchedi notevole pregio, di epoca ellenica, romana e medievale, come una punta di lancia in bronzo e un elmo di età preromana, nonché numerose selci, anfore e oggetti di varia natura. Controlli e analisi suirecuperati sono stati fatti in collaborazione con un funzionario della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e, che ne ha fornito una prima stima, confermandone l'appartenenza allo Stato per la quasi totalità degli stessi, poiché ricadenti nell'articolo 10 del Codice dei Beni Culturali, in quanto di natura archeologica e provenienti dal sottosuolo.