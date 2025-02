Sport.quotidiano.net - L’allenatore Bilò difende i giocatori: "Critiche ingiuste sulla Recanatese"

Dodici risultati utili su 14 partite della "gestione-" con gli unici due kosubiti contro le due battistrada del girone. Il cammino delladel "new-deal" è indubbiamente lodevole, ricordando anche com’era la situazione ad inizio novembre, al momento cioè del cambio della guida tecnica, con i giallorossi terz’ultimi con 9 punti, con alle spalle le sole Fermana ed Avezzano ed un morale sotto i tacchi dopo la debacle con il Castelfidardo. Il tecnico ha voluto mettere i puntini sulle "i" denunciando alcunedi cui il gruppo è stato fatto oggetto di recente. "Credo – ha detto in sintesi – che il nostro cammino meriti rispetto perché i ragazzi ci mettono davvero tutto il loro impegno in settimana e durante le partite. Anche contro l’Avezzano abbiamo provato a vincerla sino all’ultimo secondo e, sono sincero, provo un po’ di fastidio per certe considerazioni.