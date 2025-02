L’Albero | il trailer del film di Sara Petraglia

Leggi su Cinefilos.it

: ildeldiDa oggi è disponibile ilded’esordio di, con Tecla Insolia e Carlotta Gamba, prodotto da Angelo Barbagallo per Bibi. Il, presentato in occasione della 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Progressive Cinema, uscirà nelle sale giovedì 20 marzo distribuito da Fandango Distribuzione.La trama diBianca ha 23 anni e le sembrano già troppi. Se n’è andata da casa dei suoi, dovrebbe fare l’università, ma non ci va mai. Ha poche, precise ossessioni: il tempo che passa, la cocaina, e Angelica. Da quando vivono insieme, tutto corre più veloce, precipita. Anche la loro amicizia, che inciampa nella dipendenza e si confonde con l’amore. Bianca ha un quaderno, ci scrive sopra appunti per i suoi libri, ma vorrebbe scriverci tutto: che la giovinezza è dolorosa e sta già finendo.