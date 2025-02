Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga, svelata la tracklist del nuovo album Mayehm

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Con un post su Instagram,ha annunciato ladelMayhem: la release era stata anticipata alla fine di gennaio.Nella giornata di ieri 18 febbraio, la popstar ha rivelato sui canali ufficiali lacomposta da quattordici brani, tra i quali figurano i singoli che hanno anticipato la release dell’ovvero Die With A Smile con Bruno Mars, seguito da Disease e Abracadabra. Il post è accompagnato dalla frase “Get Ready for Mayhem“, (“Preparatevi a Mayhem”, ndr) insieme ad una grafica animata dellaed un loop strumentale., le canzoni che compongono ladi Mayhem, ladi Mayhem1 Disease2 Abracadabra 3 Garden Of Eden4 Perfect Celebrity5 Vanish Into You6 Killah (ft.