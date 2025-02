Lady Gaga ha rivelato la tracklist del suo settimo album “Mayhem”

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 19 feb. (askanews) –haladel suoin studio, “” in uscita il 7 marzo in tutto il mondo. 1. Disease 2. Abracadabra 3. Garden of Eden 4. Perfect Celebrity 5. Vanish Into You 6. Killah (feat. Gesaffelstein) 7. Zombieboy 8. LoveDrug 9. How Bad Do U Want Me 10. Don’t Call Tonight 11. Shadow Of A Man 12. The Beast 13. Blade of Grass 14. Die With A Smile (with Bruno Mars) Nel mentre il singolo “Abracadabra” continua ad ottenere forte riscontro nelle classifiche globali assieme a “Die with a smile” con Bruno Mars, ancora al n.1 su Spotify Global. Su Spotifyha infranto un record finora imbattuto per il maggior numero di ascoltatori mensili per un’artista donna (oltre 123 milioni) (chartdata). Il videoclip ufficiale di “Abracadabra”, uscito durante la notte dei GRAMMY, fa da sfondo suggestivo al brano e dipinge un affresco immaginifico sulle molte prove della vita attraverso la rappresentazione di una festa metaforica.