Lady Gaga annuncia la tracklist del nuovo album Mayhem

ha rivelato ladel suo settimoin studio,, tra le uscite discografiche più attese dell’annoha rivelato ladel suo settimoin studio,, in uscita il 7 marzo in tutto il mondo. Nel mentre il singolo Abracadabra continua ad ottenere forte riscontro nelle classifiche globali assieme a Die with a smile con Bruno Mars, ancora al n.1 su Spotify Global. Su Spotifyha infranto un record finora imbattuto per il maggior numero di ascoltatori mensili per un’artista donna (oltre 123 milioni) (chartdata).Il videoclip ufficiale, uscito durante la notte dei Grammy, fa da sfondo suggestivo al brano e dipinge un affresco immaginifico sulle molte prove della vita attraverso la rappresentazione di una festa metaforica. Caratterizzato da elementi trance e dance, Abracadabra è già tra i 10 brani più trasmessi dalla classifica radio in Italia (EarOne).