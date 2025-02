Iodonna.it - Lacrime e paura per la tennista Emma Raducanu: uno stalker la perseguita durante il match

Leggi su Iodonna.it

Una partita di tennis che avrebbe dovuto essere solo un duello sportivo si è trasformata in un incubo perilcontro Karolina Muchova agli Open di Dubai, labritannica ha vissuto momenti di puro terrore, interrompendo il gioco tra lee rifugiandosi dietro la sedia dell’arbitro. La gara è stata sospesa per diversi minuti, lasciando il pubblico nel dubbio su cosa stesse accadendo. Solo quando la polizia ha allontanato un uomo dagli spalti la situazione è apparsa più chiara:, 22 anni, aveva riconosciuto tra gli spettatori uno. Molestie sulle donne: come difendersi guarda le fotota da unotra il pubblicoL’episodio si è verificato nel secondo game del primo set.