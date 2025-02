Ilnapolista.it - La Wada: «Quello di Sinner non è un caso di doping, nemmeno attraverso micro-dosaggi»

Leggi su Ilnapolista.it

Ross Wenzel, il General Counsel della, ha rilasciato un’intervista a Sky UK sulche ha coinvolto Jannik(sospeso per tre mesi in virtù di un accordo con l’agenzia mondiale antiper la questione clostebol).«ha condotto una significativa indagine dal punto di vista scientifico, non solo sui fatti. C’è stata una versione dei fatti assolutamente comprovata dall’inizio alla fine.che è successo è molto chiaro. Ma anche dal punto di vista scientifico c’è stata una investigazione.ha consultato diversi esperti con lo stesso risultato. Le due positività del marzo 2024 semplicemente non sono compatibili con ilintenzionale,. Posso aggiungere una cosa, che non è stata ancora dichiarata ufficialmente dallama che credo sia importante dire per la prima volta.