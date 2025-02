Cultweb.it - La vera storia della foto scattata a Iwo Jima: falso o capolavoro?

Il 23 febbraio 1945, durante la sanguinosa battaglia di Iwo, ilgrafo Joe Rosenthal scatta un’immagine destinata a diventare uno dei simboli più potentiSeconda guerra mondiale: sei Marines statunitensi che issano la bandiera americana sulla cima del monte Suribachi. Uno scatto che, non solo vince il premio Pulitzer nello stesso anno, ma diventa anche un’icona rappresentativa del coraggio e del sacrificio dei soldati americani.Nonostante questo, però, nel corso del tempo molte critiche sono state rivolte all’immagine, tra cui quella di essere un, o comunque creata ad arte per scopi propagandistici. Nonostante l’impatto emotivo e simbolicografia, infatti, sono emerse controversie riguardo l’identità dei Marines raffigurati e la spontaneità dell’evento. Alcuni suggerirono che l’immagine sia stata messa in scena, data la sua composizione perfetta e l’effetto motivazionale avuto sul pubblico americano.