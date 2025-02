Cultweb.it - La vera storia dei Fratelli Kellogg, gli inventori dei cereali da colazione (che litigarono per la ricetta)

Quando si pronuncia o si legge la parolanon si può non pensare ai Corn Flakes, i fiocchi di mais che milioni e milioni di persone in tutto il mondo consumano ada intere generazioni. E se è vero che quasi tutti sanno cheè il cognome dei duedi questo pasto mattutino, appunto i, sono in pochi a conoscere la loro: ladi un rapporto conflittuale e travagliato che vi raccontiamo in questo articolo.John Harveye suo fratello William Keithnacquero rispettivamente nel 1852 e nel 1860 a Tyrone, nel Michigan, dagli agricoltori John Preston e Anne Stanley. La loro era una famiglia assai religiosa che inizialmente faceva parte della Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno. Alla base di questa religione vi era l’obbligo morale da parte dell’uomo di condurre una vita sana e prendersi cura del proprio corpo in modo da servire Dio in modo totale: si tratta di una convinzione che plasmerà la mentalità deiper tutta la loro vita.