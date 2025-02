Lanazione.it - La Valdelsa, terra di vertenze. A rischio 150 posti di lavoro. La crisi Telco torna oggi al Mimit

È un periodo cruciale inper i lavoratori della varie sedi produttive interessate da. Fra, Vitap, Paycare e Comege, sono quasi 150 nel circondario i lavoratori interessati dagli sviluppi delle questioni relative alle singole realtà nelle quali sono in atto forme di agitazione e tavoli di trattativa, su una superficie geografica che unisce Pbonsi, Colle e Monteriggioni, territorio quest’ultimo al centro dell’attenzione di enti locali e organizzazioni sindacali anche per la vicenda Avi.Coop.a Roma saranno di nuovo affrontati i temi dei lavoratori di, la società di telecomunicazioni che ha un proprio polo anche a Colle Val d’Elsa. Si interessano del quadro – che riguarda in Toscana oltre 400 addetti, alcune decine dei quali in– sia il ministero delle Imprese e del Made in Italy sia il ministero delcon la speranza di individuare una soluzione in grado di garantire una prospettiva al personale alle prese da dicembre con l’assenza di stipendi e della tredicesima e più in generale costretto a fare i conti con una fase di incertezza per il futuro.