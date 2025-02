Sport.quotidiano.net - La tennista Emma Raducanu vittima di uno stalker a Dubai. “Bandito da tutti i tornei”

, 19 febbraio 2025 - Labritannicadi unodurante il torneo Wta 1000 a. La 22enne è stata presa di mira da "un uomo che ha mostrato un comportamento ossessivo", hanno dichiarato i dirigenti della Wta, dopo che l'ex campionessa degli Us Open è stata ridotta in lacrime in campo, mentre stava giocando (match che ha poi perso) contro Karolina Muchova, andandosi a nascondere dietro il giudice di sedia. La Muchova è andata a vedere cosa non andasse prima che la campionessa di New York del 2021riapparisse, asciugandosi le lacrime con l'asciugamano. Labritannica stava per servire quando all'improvviso si è fermata: era per segnalare la presenza sugli spalti di un uomo che il giorno prima le si era avvicinato in un luogo pubblico, mostrando "un comportamento ossessivo".