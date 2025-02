Ilgiorno.it - La tassa di soggiorno: "Noi precari in ostaggio"

Crisi del mercato degli affitti più imposta di: un combinato disposto che pesa sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratricie. Sono tante le persone che arrivano a Brescia per lavorare, con contratti peròche non permettono di accedere ad un contratto regolare d’affitto e sono così costretti a trovare soluzioni abitative in convitti. Oltre al danno, la beffa, perché queste strutture sono a finalità turistica, per cui si trovano a dover pagare l’imposta diche, per il Comune di Brescia, è esigibile fino a 72 giorni di. Una situazione nota agli addetti ai lavori, emersa dopo l’avvio della discussione sulla petizione lanciata da Brescia host, con cui proprietari di case vacanza e locazioni turistiche chiedono di ridurre l’imposta (oggi a 3,5 euro, analogo all’importo dovuto dagli alberghi a 5 stelle).