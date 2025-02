Formiche.net - La sveglia per l’Europa è già suonata, ora bisogna alzarsi. Scrive Shekhovtsov

Leggi su Formiche.net

Negli ultimi anni,è stata invitata a “rsi” per una serie di motivi: cambiamenti climatici, stagnazione economica, dipendenza energetica, populismi di destra, scarsa innovazione, incapacità di difendersi autonomamente.Eppure, pochi di questi richiami hanno portato ad azioni concrete. La colpa? Forse della tecnologia moderna. Un tempo, una soladecideva il nostro destino:o restare a letto. Oggi, con gli smartphone che offrono infinite possibilità di rimandare l’allarme, è diventato difficile capire quale suono significhi davvero che è ora di agire.Un’Europa bloccata nel “rinvio”Soprattutto in ambito sicurezza,è rimasta intrappolata in un ciclo di rinvii sin dai tempi dell’amministrazione Obama. Ha ignorato il “pivot to Asia” degli Stati Uniti, che segnalava chiaramente lo spostamento del focus di Washington dalla sfera europea a quella cinese.