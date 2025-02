Ilgiorno.it - La struggente tenerezza del cuscino in più

Negri Unin più, da Milano a Timbuctù, in notti difficili, è un bene rifugio irrinunciabile. Ci vuol poco, del resto. Oltre alla essenziale dotazione, ilin più dona una. Unache approda comunque alla solitudine, ma nel(e vorremo dire nella cuscina, connotando così le nostre decise inclinazioni) c’è come il morbido spalto di una condivisione, di chi non si arrende alla propria eco. Come un abbraccio di dune, nella smerigliata sera del deserto, per non sentirsi soli e, per dirla con Antoine de Saint Exupery, “costruire un villaggio d’uomini”. Con quello che si ha a tiro. Cuscini compresi, No, all’estremo fortilizio, all’ultima ridotta di nostra vita, nelle ore di quel sonno che va assottigliandosi e dissipandosi come un ghiacciaio alpino, non rinunceremmo ormai senz’ira.