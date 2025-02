Ilrestodelcarlino.it - La storia di Benita: “Era triste e ci guardava, l’abbiamo fatta sedere e ha cenato con noi”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Civitanova Marche, 19 febbraio 2025 – “Basta un piccolo gesto per cambiare la giornata di una persona”, recita un detto sulla felicità. Tutto vero, dato che con la semplicità si possono fare cose meravigliose. Come quella di due giovani, Roberto Marilungo e Angela Poeta, 37 e 35 anni, che sabato scorso, al McDonald’s di Civitanova, hanno deciso di cenare insieme a una 87enne signora del posto,Foresi, residente in una casa popolare di via Dante e arrivata al fast-food per cercare un po’ di compagnia. "Abbiamo visto che era, chefissa altre persone nella speranza di un po’ attenzione – racconta Roberto, nella vita di tutti i giorni produttore di testi in uno studio discografico di Macerata –. Ce ne siamo accorti e siamo andati a sincerarci delle sue condizioni, decidendo di cenare con lei”.