La storia della Ferrari rubata più volte e parcheggiata all’aeroporto di Malpensa

UnaF8 Tributo è stata individuata nel parcheggio sotterraneo del Terminal 1di. La vettura,, era stata segnalata alle autorità perché dotata di targa austriaca completamente inventata. A svelare la sua posizione il Gps interno, segnalando la macchina al Centro di cooperazione Polizia e Dogana di Ventimiglia. E data la sua posizione è stato allertato l’Ufficio di Polizia di Frontiera di. Nel tardo pomeriggio del 13 febbraio la Polizia di Stato ha denunciato due cittadini bielorussi di 26 e 37 anni e un cittadino lituano di 37 anni per il reato di ricettazione di autovettura di lusso. L’auto risulta esser statanell’estate del 2023 in Svizzera. Ma ha fatto diversi giri prima di finire in Italia.Prima in Svizzera, poi al Casinò di MontecarloLa, di proprietà di un cittadino elvetico, era stata individuata una prima volta nel dicembre 2024 nel Principato di Monaco, dove era stata immobilizzata dai poliziotti monegaschi all’interno del Parcheggio del Casinò.