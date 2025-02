Lanazione.it - La sorprendente richiesta dell’Inps (dopo 28 anni) a un pensionato: 59 euro da pagare

Leggi su Lanazione.it

Gubbio (Perugia), 19 febbraio 2025 –28riceve dall’Inps ladi pagamento di 41,93, più altri 18 di sanzioni, per un totale di 59,93, legati ai contributi artigiani sospesi e rateizzatiil terremoto che aveva colpito l’Umbria il 26 dicembre 1997. A raccontare la vicenda è Il Messaggero. Al centro dell’assurda storia c’è Tonino Baldinucci, 75di Gubbio molto conosciuto in città per aver gestito un punto vendita e riparazioni di ciclomotori. La ditta individuale è stata chiusa alla fine di quel 1997 e lui è in pensione da una quindicina di. Nei giorni scorsi - riferisce il quotidiano - ha ricevuto dall'Inps di Perugia una raccomandata con ricevuta di ritorno che gli preannunciava unadi soldi senza specificare l'importo e neanche il motivo.