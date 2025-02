Sport.quotidiano.net - La sfida Vuelle, sali in Sella e doma Delfino

A tambur battente. Un’altra trasferta in Emilia per lache dopo aver espugnato Bologna, mandando in estasi i propri tifosi, ci proverà stasera a Cento (ore 20.30) a casa di Carlos. Per l’ex capitano biancorosso Cento è casa nel vero senso della parola, visto che il campione argentino vive ormai da anni nella cittadina in provincia di Ferrara di cui è originaria la moglie. E non è casuale il fatto che il suo rientro dopo il lungo infortunio coincida oggi con le nuove speranze della, non solo nella salvezza, ma addirittura in un posto nei play-in. Se il campionato finisse oggi, la squadra di coach Di Paolantonio sarebbe 15esima, quindi salva senza bisogno dei play-out: ma a due punti c’è una ghiotta occasione e le cinque vittorie nelle ultime sette partite (l’ultima a Vigevano in uno spareggio importantissimo) invitano la Carpegna Prosciutto a stare sul pezzo senza cullarsi sull’impresa compiuta domenica scorsa.