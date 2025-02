Ilrestodelcarlino.it - La sfida della promozione. Per i trent’anni Unesco itinerari e cene stellate

Ferrara si prepara a vivere un 2025 memorabile con il progetto "Festina Lente", un’iniziativa che unisce cultura, natura ed enogastronomia per celebrare due anniversari di grande rilievo: i 30 anni del riconoscimentoe i 10 anni del Delta del Po come RiservaBiosfera MaB. Il progetto, sostenuto da un finanziamento di quasi un milione di euro vinto grazie a un bando del Ministero del Turismo, è stato presentato nella sala dell’Arengoresidenza municipale di Ferrara, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e delle realtà locali coinvolte. "Festina Lente", che letteralmente significa "affrettati lentamente", è un invito a riscoprire il territorio attraverso la sua bellezza e autenticità. Come sottolineato dall’assessore al Turismo di Ferrara Matteo Fornasini, il progetto mira a offrire esperienze uniche che coniugano tradizione e innovazione: "Ferrara e il Delta del Po rappresentano un patrimonio inestimabile, capace di unire arte, storia e natura.