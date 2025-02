La SF25 debutta in pista | Hamilton e Leclerc in azione a Fiorano

Leggi su Sportface.it

LAscende in. La nuova Ferrari, presentata ieri a Londra in occasione del grande evento F175, macina i primi giri sul circuito privato del cavallino in vista della prossima stagione. I due piloti ufficiali del team hanno a disposizione una manciata di chilometri, utilizzati dal team come shakedown e filming day. Alle 09:30 di mercoledì 19 febbraio, Charlessi è calato nella monoposto, per poi completare alcune tornate e salutare i tifosi. La bolgia rossa ha infatti assediato la, come accade ogni anno in occasione dell’atteso shakedown. Presente all’evento anche il presidente della Ferrari, John Elkann, mentre Lewisha raggiunto lain mattinata, per scendere innel primo pomeriggio. Nel corso della mattinatasi è dedicato a pit stop e partenze, mentre nel pomeriggiosi è concentrato sulla fase push per prendere confidenza con la vettura.