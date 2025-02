La serie turca segreti di famiglia dal 3 marzo su mediaset infinity

Leggi su Serietvinpillole.it

Ladidal 3suLadi” si prepara a tornare con nuovi episodi inediti, disponibili in esclusiva in streaming sua partire da lunedì 32025. Gli appassionati potranno seguire le vicende del procuratore Ilgaz Kaya e dell’avvocata Ceylin Erguvan, interpretati da Kaan Urganc?o?lu e P?nar Deniz, con un nuovo episodio rilasciato ogni giorno, dal lunedì al venerdì.Dopo la sospensione della messa in onda su Canale 5 lo scorso dicembre, dovuta a risultati d’ascolto inferiori alle aspettative,ha deciso di proseguire la distribuzione dellaattraverso la propria piattaforma streaming. Questa scelta consente agli spettatori di continuare a seguire le avventure dei protagonisti in modo gratuito e on-demand.