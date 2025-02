Sololaroma.it - La sentenza di Mourinho: “Ferguson o Guardiola? Ranieri il più leggendario”

Arrivato per risollevare le sorti di una squadra completamente priva di identità ed in totale balia degli eventi, Claudiosta una volta di più dando prova di tutte le proprie doti da uomo di calcio prima ancora che da allenatore. Il tecnico di Testaccio è riuscito a cambiare il volto della Roma e domani sarà atteso da un nuovo step da non fallire come il ritorno del playoff di Europa League contro il Porto, per dimostrare di poter essere il condottiero giusto anche per avanzare in campo continentale. Le qualità di Sir Claudio non si scoprono di certo oggi, ma c’è stato qualcuno che ha voluto sottolineare le sue capacità.: “con il Leicester è stato unico”Ad elogiare la carriera e le capacità da tecnico diè stato direttamente José. Il rapporto tra i due non è di certo stato sempre idilliaco, con molte punzecchiature quando entrambi allenavano in Serie A.