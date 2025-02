Internazionale.it - La scommessa delle donne pastore in Italia

Leggi su Internazionale.it

La presenza femminile in questo campo non è nuova, ma è stata invisibile per anni. Oggi però il 28 per cento60mila aziende agricole è gestito da. Spesso giovani e in grado di aprire prospettive nuove nella cura di territori da cui tanti scappano. Leggi