La Sammartinese impatta a Napoli

Pareggio esterno per lanella sesta giornata di Serie A2. La formazione guidata da Andrea Minellisulle corsie della Santa Chiara Le Delizie die rimane in vetta al girone con 2 lunghezze di vantaggio sulla Jolly Verona. Seconda piazza per Pietro Bassoli e Carlo Alberto Primo Iotti nel 34esimo Trofeo Vittorio Giacomini, gara regionale a coppie di categoria A-B-C andata in scena a Mantova. Il tandem della Novellarese, dopo aver regolato nei quarti Guido Bnà e Sergio Tonini (Suzzarese) si è arreso nel match decisivo di fronte a Erico Boccolo e Fabio Betteni (Brescia Centro). Termina ai quarti, invece, la corsa di Stefano Arduini (Felinese), Renzo Santini () e Roberto Costi (Castelnovese) nel Trofeo dell’Amicizia, gara regionale individuale di categoria A-B-C-D andata in scena all’Audace Parma.