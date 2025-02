Ilfattoquotidiano.it - “La salute è un bene di lusso”: Rosa Chemical travolto dalle critiche, sponsorizza il check up in ospedale da 2.500 euro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

finisce nella bufera. Il cantante hato un esame del valore di 2500effettuato presso l’San Raffaele di Milano ma i fan lo hanno criticato, lamentando di non riuscire a usufruire nemmeno del Servizio Sanitario Nazionale.Il-up in questione si chiama Full Body Scan, “un esame molto innovativo che fa solo questoin questo momento” ha scritto il rapper, che ha poi spiegato ai follower in cosa consista: “Dura solo 30 minuti e tutto il corpo viene scansionato con altissima precisione. Qualsiasi patologia o lesione in qualsiasi parte del corpo può essere evidenziata, anche se molto piccola”.Lazione non è piaciuta a molti utenti, tanto cheè dovuto intervenire con un’altra story che – ugualmente – non ha convinto: “Ho letto con attenzione le vostre preoccupazioni riguardo all’esame medico che hoto.