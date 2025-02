Quotidiano.net - ‘La ruota del tempo 3’ su Prime Video, anticipazioni e quando esce

Debutterà il 13 marzo 2025 la terza stagione di “Ladel”, serie tv fantasy sviluppata da Rafe Judkins per Amazone basata sulla serie di libri omonima di Robert Jordan e Brandon Sanderson. A seguire tutte lee le notizie sui nuovi episodi in arrivo fra poche settimane sulla piattaforma streaming.e notizie su Ladel3 in arrivo suManca poco per poter continuare a seguire la trasposizione dell’omonima saga di libri fantasy di Robert Jordan. I primi tre episodi saranno online sua partire dal 13 marzo per poi proseguire con un appuntamento a settimana. Il finale di stagione è previsto per il 17 aprile 2025. Nei giorni scorsi è stato condiviso un trailer che permette di gustare alcunesu quello che vedremo.