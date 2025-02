Ilrestodelcarlino.it - La Riese prova a sgambettare la lanciatissima Pieve Nonantola

Big-match a tutte le latitudini nel mercoledì (20.30) del calcio dilettanti dedicato ai recuperi. Anticipa tutti lache in orario pomeridiano attende una, capace domenica di rimontare un doppio svantaggio e battere il Campagnola. Proprio i rosanero tornano sul sintetico diper sfidare la capolista Atletic CdR Mutina: mister Manfredini deve rinunciare al difensore Ricciotti squalificato. Nel girone B il Bibbiano/San Polo sale nel piacentino con l’obiettivo di interrompere un periodo negativo a livello di risultati: in caso di blitz, la truppa del trainer Andrea Tedeschi potrebbe rimbalzare in seconda piazza. Gasata dall’hurrà nel derby col Luzzara, il Boretto rende visita ai piacentini dell’Alsenese col mirino puntato sul 4° hurrà consecutivo che significherebbe entrare nella lotta per i play-off.