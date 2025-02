Sport.quotidiano.net - La reazione di San Siro. Tanti vuoti e sold out lontano. Festa olandese

Fischi dalla Sud. Cori a squarciagola dal settore occupato dai più di 4mila tifosi olandesi arrivati da Rotterdam. Anche per l’ex Gimenez. Ma questa volta hanno tutta l’aria della canzone di scherno. Non lo hanno infatti omaggiato nel momento della sostituzione, come successo invece al De Kuip. Sanè ammutolito. Dopo il sostegno incessante, soprattutto dalla Sud, a coprire per tutta la partita lo spicchio pro Feyenoord, tiepido fino al triplice fischio. In totale ci sono 54.749 spettatori: pochi, complice l’orario e i costi dei tagliandi (terzo blu a 34 euro, tribuna d’onore rossa a 199, primo verde a 54). Altri numeri: 11 milioni. A tanto ammonta il bonus qualificazione agli ottavi di Champions League che il Milan non incasserà. Venerdì, ad assistere al sorteggio che deciderà l’avversario del prossimo turno, Inter o Arsenal, ci sarà il Feyenoord.