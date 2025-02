Lanazione.it - La Rdb Ita fa ricorso al Riesame contro il sequestro

I legali della Rdb Ita spa e della Italprefabbricati, le due imprese che hanno progettato e realizzato la trave che il 16 febbraio dell’anno scorso crollò nel cantiere di via Mariti, provocando la morte di cinque operai, hanno presentato istanza al tribunale delildelle due aziende.a cui ha fatto seguito, nei giorni scorsi, la nomina, da parte del gip, di un amministratore giudiziario, il commercalista Gennaro Scalamandrè. Secondo quanto si apprende dagli ambienti difensivi delle imprese con sede in provincia di Teramo, ilnon ha ancora fissato la data per la discussione: potrebbe essere comunque successiva al cinque marzo, il giorno in cui sono fissati gli interrogatori dei tre indagati su cui pende una richiesta di misura cautelare. Per l’ex amministratore della Rdb Ita, Alfonso D’Eugenio, e il suo responsabile tecnico di produzione Carlo Melchiorre, la procura ha chiesto i domiciliari.