Ilrestodelcarlino.it - La rabbia dei residenti: "Baby gang scatenate. Sembrava come nei film"

La follia dellecresciute si trasferisce dal centro alla periferia e la notte si trasforma in incubo per i: "Siamo stati svegliati di soprassalto – racconta un inquilino di una palazzina che si trova a pochi metri dall’epicentro dei fatti di ieri notte – Una vera e propria baraonda proprio sotto casa mia. Scene da, da una parte l’auto capottata e poi le urla, un gruppo di giovani esagitati e violenti che hanno iniziato a picchiare. Una scazzottata molto violenta, prima tra i giovani che erano in macchina, poi ne sono arrivati degli altri. Credo appartenessero a due gruppi diversi. Si picchiavano e urlavano, non si capiva più nulla e soprattutto non era chiaro quale fosse la causa di quella violenza". La dinamica dei fatti è ancora abbastanza confusa, ma la conseguenza è stata identica per tanta gente che vive tra via San Gaspare e via Brecce Bianche: "Io abito dietro la curva e la piazzetta dove sono avvenuti i fatti, ma quando c’è stato l’incidente ero sveglio e ho sentito il rumore dell’incidente in maniera chiara.