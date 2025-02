Ilrestodelcarlino.it - La protesta dei commercianti: "Via Zeffirino Re, sporcizia e degrado"

Mentre si avvicina la chiusura del ristorante ’Semplice’ il 9 marzo con altre vetrine spente che si aggiungono alla decina di negozi sfitti, viaRe, in stato di mestizia commerciale, celebra il 40° di un importante intervento che ne suggellò la bellezza inimitabile nel tratto tra palazzo del Ridotto e il Municipio. Nel febbraio 1985 nella via si procedette alla rimozione dell’asfalto, sostituendolo con le selci di fiume in continuità con quelle utilizzate l’anno precedente per la riqualificazione di piazza del Popolo, e alla sua riconversione in area pedonalizzata con l’interdizione alle auto per valorizzarne la vocazione commerciale. Non mancarono le polemiche come era avvenuto per piazza del Popolo, la quale prima dell’intervento del 1984 era aperta alle auto che potevano parcheggiare a ridosso della fontana Masini, da parte di coloro che ritenevano la pedonalizzazione una iattura per il commercio.