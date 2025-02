Ilfoglio.it - La preda

Sotto un cielo rovente nel bel mezzo del nulla, in un tratto di strada solitario, senza intorno case né persone, due uomini si incontrano. Uno è un prete di quarantatré anni, l’altro un fuggitivo senza nome che vaga nel deserto senza meta e senza scopo. A bordo di un furgoncino bianco i due si dividono una bottiglia di vino, fumano, si confessano a vicenda. A un certo punto l’uomo prende la bottiglia che ha di fronte a sé, la solleva di lato e la scaglia con forza sul lato della testa del prete. “La bottiglia si ruppe a mezz’aria dove prima c’era la testa del prete e il vino esplose rosso, come sangue. O forse era sangue. Poi l’uomo si chinò e sollevò un sasso che era rimasto lì immobile fino a quel momento e lo lasciò cadere sul cranio dell’uomo sotto di lui e lo piantò dentro”. Inizia così "La", romanzo del 1995 oggi pubblicato in Italia da e/o, di Damon Galgut, l’autore vincitore del Booker Prize 2021 e nome tutelare dell’attuale scena letteraria sudafricana.