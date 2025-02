Panorama.it - La polmonite bilaterale del Papa: di cosa si tratta e come curarla

Lache affliggeFrancesco è una patologia grave, non semplice da curare e soprattutto ha bisogno -per non lasciare pericolosi strascichi- di lunghe terapie ospedaliere e di molto riposo. Il quadro clinico, definito “complesso” anche nei comunicati stampa volutamente criptici, racconta di una serie di complicazioni polmonari che hanno preso il via inizialmente con una bronchite su base infettiva, per poi arrivare a una “infezione polimicrobica” e infine ieri sera a una: termine che ci rimanda prepotentemente con la memoria ai tempi del Covid.Il Pontefice del resto era da settimane visibilmente sofferente: apparso più volte in affanno, con una fastidiosa dispnea che gli procurava fiato corto impedendogli di leggere i suoi discorsi, affetto da una bronchite che faticava a guarire, e gonfio in viso per i farmaci a base di cortisone assunti ultimamente.