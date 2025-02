La piccola Giulia uccisa dal pitbull ad Acerra le prime conferme dall’autopsia | le ferite sulla bambina Quali dubbi restano sul padre

Leggi su Open.online

Sul corpo dellasono stati trovati morsi compatibili con i denti di un cane. È uno dei primi dettagli emersisvolta sul corpo delladi 9 mesi di, in provincia di Napoli, morta dopo l’aggressione deldi famiglia. Secondo Fanpage, che fontificate nell’inchiesta, almeno su questo aspetto non dovrebbero esserci più: laè stata aggredita dal cane Tyson, mentre si trovava in casa assieme al25enne, Vincenzo Loffredo. Ma è proprio sulle amnesie dell’uomo chealcuni dei punti ancora da chiarire. L’uomo è indagato per omicidio colposo, omessa custodia e vigilanza deldi 25 chili.Lesul corpo dellaL’autopsia è stata svolta dal medico legale Maurizio Saliva ieri martedì 18 febbraio. Cinque ore di esame autoptico, iniziato alle 14 e terminato alle 19: «Farlo su unadi 9 mesi non lo auguro a nessuno – ha ammesso il medico a Repubblica – È una vicenda difficile da affrontare ed è molto doloroso».