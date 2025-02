Ilgiorno.it - La Pfm canta De André Anniversary: "Fuori dalle righe, oltre la banalità"

All’ombra dell’ultimo sole. "La Pfm c’insegna che, seppur di natura poco felice, ‘Il pescatore’ è una canzone con una struttura che ben si presta ad arrangiamenti movimentati" diceva Olly un paio di settimane fa nell’attesa di scendersene in Riviera a vincere il suo primo Sanremo rileggendo pure quel classico di Decol sostegno di Goran Bregovi? e della sua Wedding & Funeral Band. "Effettivamente, dopo averlo suonato in giro per trent’anni, ‘Il pescatore’ oggi è forse più riconoscibile nella nostra versione che in quella originale", ammette Lucio “Violino” Fabbri raccontando come mai la musica di Faber sia ancora oggi un riferimento per i ragazzi come Olly e perché la Premiata Forneria Marconi abbia scelto di festeggiarne l’85° anniversario della nascita con un doppio album dal vivo in cui trovano posto tutte le rivisitazioni del celebrato repertorio nella versione riveduta e corretta per il tour congiunto dell’inverno 1978-1979.