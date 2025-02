Ilrestodelcarlino.it - La pazienza è la virtù di chi fa gol. Il Cesena ha imparato ad aspettare

Il gol quando arriva arriva, se poi porta punti è ancora più gradito. Ilda un po’ di tempo a questa parte ha cambiato abitudini e se gonfia la rete lo fa prevalentemente nella seconda parte di gara. Questa la tendenza nelle ultime nove partite, fatta eccezione solo per i gol di Antonucci a Genova e l’autorete di Scognamillo a Catanzaro, arrivati nel primo tempo ma, guarda caso, in situazione di svantaggio quindi con il dovere di esporsi per rimettere le sorti della partita in parità. I due gol di La Gumina contro Bari e Pisa, che hanno regalato il pari in inferiorità numerica, la marcatura di Saric che ha deciso il derby del Mapei contro la Reggiana, poi ancora il gol vittoria di Donnarumma in casa della Sampdoria sono arrivati dopo l’intervallo e complessivamente sono valsi 8 punti.