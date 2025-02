Ilfattoquotidiano.it - La passione per il cinema brucia ancora: a Roma riaprirà lo storico “Fiamma”. I curatori Bettini e Giannelli: “Un polo culturale aperto alla città”

Incredibile ma vero: ci sonoche (ri)aprono. Per di più, accade a, in cui da anni e negli ultimi mesi ancor più si vede un brutto film: moria di sale,acquisiti da fondi olandesi, paventati cambi di destinazione d’uso (sale slot e centri commerciali) e la cultura che se ne va. Tagliamo corto: ildi Via Bissolati ritorna al futuro. Chiusa dal 2017, poi rilevata dal Centro Sperimentaletografia, ora acquisita dal gruppo Caroli, la storica multisala sarà gestita e curata da Gianlucae Fabiadell’AssociazionePlaytown, che da oltre vent’anni si occupa di promuovere ile l’audiovisivo con Alice nella, qual è l’eccezionee commerciale del?La manifestazione della necessità di studiare progetti che vadano oltre la sala stessa.