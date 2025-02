Ilrestodelcarlino.it - La pasionaria di Vladimir Putin: "Ho nostalgia della Romagna, ma in Russia mi sento più libera"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Romagnola di nascita; russa per matrimonio, studi e convinzione politica. Marinella Mondaini, 63 anni, nata nell’ospedale Santa Colomba a Savignano, ma originaria di Sogliano al Rubicone, vive a Mosca da 34 anni dopo essersi sposata con un russo. Laureata in lingua e letteratura russa, traduttrice e interprete, giornalista, è anche un volto noto televisivo, spesso ospite dei programmi di Mediaset, sempre schierata tenacemente in difesa delle ragioni disull’invasione dell’Ucraina. Tanti anni lontana dall’Italia. Sente la? "Tanta per la terra natia, Sogliano al Rubicone, il mare che mi manca moltissimo. Poi il cibo". Tipo? "Sono golosa di piadina e di tortelli. La piadina la compro precotta e me la porto in. I tortelli di mia mamma Maria, che purtroppo non c’è più, non sono mai riuscita a farli uguali.