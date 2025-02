Amica.it - La nuova vita di Elisabetta del Belgio: negli Stati Uniti è per tutti solo “Lizzie”. E va di corsa

Sono quasi sei mesi chedel, figlia di re Filippo e della regina Mathilde, si trova. La futura monarca è iscritta all’Università di Harvard e si sta godendo un periodo di studio lontano dai riflettori. Ma come sta andando finora questa esperienza?dele laad Harvard: gli ultimi aggiornamentiEra l’estate squando la principessadelsi laureava ad Oxford, nel Regno Unito, in Storia e Politica. Un percorso di studi vissuto lontano da casa ma pur sempre in Europa, a un’ora di volo da casa.All’inizio dello scorso autunno, invece, il trasferimento a sorpresa: la futura regina è volata– in Massachussets, per la precisione – per unaavventura: un master in Politiche pubbliche all’Università di Harvard, a Boston.