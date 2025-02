Lanazione.it - La nuova Rsa è stata completata: "Già trasferiti tutti i pazienti"

Qualche mese di prevedibile ritardo, ma la Rsa di Pieve a Nievole è adesso attiva. Da circa una settimana i circa 65 anziani, tra i 54 ospiti non autosufficienti e i frequentatori del centro diurno per malati di Alzheimer, sono statinelle loro nuove camere, di quello che doveva essere inizialmente un resort turistico di lusso a Pieve a Nievole. Nonostante i tempi stretti e le prevedibili difficoltà tecniche calcolate, gli anziani ospiti sono statilo scorso fine settimana e i 45 lavoratori sono stati sottoposti al contratto con lacooperativa La Salute, di Lucca, che gestirà la residenza per anziani. "Lo scorso fine settimana è stato effettuato il trasferimento degli ospiti – ha detto la presidente della Società della salute Simona De Caro, nonché sindaco del Comune di Monsummano dove l’Rsa Stella si trovava prima – e a breve ci sarà anche l’inaugurazione.