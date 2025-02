Gqitalia.it - La nuova Ferrari di Hamilton e Leclerc è bella come solo una Ferrari sa essere

Da Londra a Maranello nello spazio di pochi minuti. Prima il grande show sul palco della O2 Arena, subito dopo le prime immagini dellacreatura di casa. Perché se il primo è stato fatto per mostrare le nuove livree tutte insieme (sulle scocche delle vecchie vetture), i tifosi della Rossa volevano vedere Lei, quella vera, la macchina con cui Lewise Charlesdaranno la caccia al titolo piloti che manca ormai dal 2007.Coloro più scuro e tanto bianco, ecco com'è la SF-25unasa. Ma, in fondo, è il commento che tutti fanno alla presentazione di ognimacchina, condizionati dalla novità e dal carico di speranze che anno dopo anno alimentano la passione dei tifosisti in tutto il Mondo.SF-25 altoCourtesy of ScuderiaPress OfficeSi chiama SF-25 (acronimo di Scuderiacon l'anno di riferimento) e presenta un colore più scuro scura rispetto alle sorelle che l'hanno preceduta.