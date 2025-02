Anteprima24.it - La nuova centenaria irpinia è Esterina, una vita nei campi

Tempo di lettura: 2 minutiFino a 4 o 5 anni fa ha coltivato il suo orto in località Bosco di Grottaminarda, oggi compie 100 anni nella casa di suo nipote in via Difesa Grande a Melito Irpino: due comunità in festa perIanniciello nata proprio il 19 febbraio 1925. Presenti i vicesindaci di Grottaminarda, Antoniole, e di Melito Irpino, Gerardo Sorrentino, per portare gli auguri delle due amministrazioni.Allettata ma lucida e presente a sé stessa,ha interagito con parenti e amici che hanno voluto dimostrarle tutto il proprio affetto. Per l’occasione è arrivato da Modena anche il figlio Michele.Unasemplice quella della, fatta di lavoro neie sacrifici che le ha restituito, evidentemente, una tempra forte, tanto da consentirle di vivere in autonomia nella sua casa di Grottaminarda fino a pochi anni fa.