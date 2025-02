Sport.quotidiano.net - La novità. Sfide di calcio a 7 per il torneo ideato in Spagna

Ma che cos’è la Kings League? Si tratta di undia 7da Gerard Piqué e Ibai Llanos: partito dallaè sbarcato con successo in Sudamerica e adesso si sta affermando in Italia, con la sponsorizzazione della app Bazr di Simone Giacomini (che, ricordiamo, detiene il 9 per cento delle quote del Siena Fc). Un prodotto di intrattenimento, con milioni di spettatori tra Twitch e YouTube (per fare un esempio, la squadra dei Boomers è presieduta da Fedez con Luciano Moggi vice). Le partite sono pensate per essere seguite principalmente online, con commenti in diretta di influencer e streamer. Il campionato italiano di Kings League, con presidente Ibrahimovic ed head of competition Claudio Marchisio, prevede 12 squadre composte da 10 giocatori più tre wild card, ovvero calciatori che hanno calcato importanti palcoscenici (per esempio Cacia, Pizarro, Viviano, Caputo, Mastour).